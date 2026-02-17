Sábado – Pense por si

Mundo

Irão fecha parcial e temporariamente estreito de Ormuz por motivos de segurança

Lusa 13:41
Manobras têm como objetivo preparar os Guardiões "para ameaças de segurança e militares potenciais".

O Irão vai fechar parcialmente durante algumas horas o estratégico estreito de Ormuz por razões de "segurança", no decurso dos exercícios militares em curso, anunciou esta terça-feira a televisão estatal iraniana.

Militares iranianos em treino perto do estreito de Ormuz
Militares iranianos em treino perto do estreito de Ormuz Exército iraniano via AP

"Algumas partes do estreito serão fechadas, de forma a respeitar os princípios de segurança e de navegação", declarou um jornalista da televisão estatal iraniana, em reportagem junto ao local dos exercícios lançados na segunda-feira pelos Guardiões da Revolução, o exército ideológico da República Islâmica.

O jornalista acrescentou que esta interdição deverá durar "algumas horas".

As manobras, cuja duração não foi especificada, têm como objetivo preparar os Guardiões "para ameaças de segurança e militares potenciais", segundo a televisão, numa altura em que os Estados Unidos destacaram uma considerável força naval no Golfo Pérsico.

Os exercícios realizam-se no mesmo dia em que o Irão e os Estados Unidos iniciaram, perto de Genebra, uma segunda ronda de negociações, sob mediação do sultanato de Omã.

Responsáveis iranianos ameaçaram várias vezes bloquear o estreito de Ormuz, especialmente em períodos de tensão com os Estados Unidos, mas o canal nunca chegou a ser fechado.

Por este estreito transita cerca de um quarto da produção mundial de petróleo transportado por via marítima e um quinto do gás natural liquefeito (GNL), segundo a Agência Internacional de Energia.

Tópicos exercício Irão Ameaça Televisão Estados Unidos Omã Genebra Golfo Pérsico Agência Internacional de Energia
