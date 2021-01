As autoridades iranianas anunciaram que emitiram um mandado de prisão contra Donald Trump e 47 outros oficiais norte-americanos identificados como tendo tido um papel na morte do general Qassem Soleimani, no ano passado. Este segundo mandado de prisão para o presidente dos EUA acontece duas semanas antes de ele deixar o cargo."A República Islâmica do Irão está seriamente a acompanhar a perseguição e punição daqueles que ordenaram e executaram este crime", referiu o porta voz do procurador geral iraniano em conferência de imprensa, citado pela Al Jazeera O general Soleimani foi assassinado a 3 de janeiro de 2020, num ataque de drone ordenado por Donald Trump. Soleimani liderava as operações no estrangeiro da Guarda Islâmica Revolucionária.O assassinato foi considerado ilegal à luz da lei internacional pela relatora especial das Nações Unidas, Agnès Callamard.Em junho, o procurador de Teerão já tinha emitido um mandado de prisão contra Donald Trump e outros oficiais americanos por "homicídio e terrorismo". Mas a Interpol rejeitou o pedido dizendo que a sua constituição impede de ter "intervenção ou atividades de carácter político, militar, religioso ou racial".