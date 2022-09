Irão condena duas ativistas LGBT à morte

Em causa está promoção da homossexualidade e do cristianismo,

Zahra Seddiqi Hamedani, 31 anos, e Elham Choubdar, 24, estão a ser culpadas por "corrupção na Terra" por um tribunal em Úrmia, no Irão. A acusação envolve a promoção da homossexualidade, do cristianismo e por comunicação com os media opositores à República Islâmica, segundo a Organização Hengaw para os Direitos Humanos.