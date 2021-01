Invasores e seguranças abandonam cargos após ataque ao Capitólio

Despedimentos e demissões. Várias empresas terminaram o contrato de trabalho com os seus colaboradores envolvidos na invasão de apoiantes de Trump ao Capitólio no dia 6 de janeiro, evento que também afastou dos cargos os responsáveis pela segurança do Senado e da Câmara dos Representantes.Através de imagens partilhadas nas redes sociais, as autoridades e não só conseguiram identificar as pessoas envolvidas na invasão do edifício. Uma delas entrou no Capitólio com o cartão de entrada na sua empresa ao peito. Acabou despedido. "Enquanto apoiamos os direitos de todos os funcionários de exercer o seu direito à liberdade de expressão pacífica e legal, qualquer funcionário que demonstre conduta perigosa que coloca em risco a saúde e segurança dos outros não terá uma oportunidade de emprego com a Navistar Direct Marketing", indicou a empresa a que o cartão dava acesso. O colaborador não foi identificado.Paul Davis, advogado, também ficou sem emprego depois de ter partilhado nas redes sociais publicações alusivas à sua entrada no Capitólio. Num vídeo, ele diz: "Estamos todos a tentar entrar no Capitólio para travar isto". Mais tarde, publicou vídeos nas Instagram Stories em que alega fazer menção a um protesto pacífico. "'Tentar entrar no Capitólio' significava protestar, não de forma violenta", afirmou. A Goosehead Insurance, onde Davis trabalhava, anunciou o fim do contrato - mas não se sabe se ele foi despedido ou se se demitiu.Rick Saccone demitiu-se depois de o Saint Vincent College, onde trabalhava, ter anunciado o arranque de uma investigação.Os responsáveis pela segurança do Capitólio também se demitiram. Steven Sund, diretor da segurança do Capitólio, Michael Stenger, responsável pelo Senado e Paul Irving, responsável pela Câmara dos Representantes, abandonaram os cargos.Brian Sicknick, polícia membro da equipa de segurança do Capitólio, morreu após se ter envolvido com os invasores: terá sido atingido com um extintor na cabeça. Trata-se da quinta morte devido ao incidente.