A polícia de Stafforshire prendeu aqueles que o Inspetor John Owen considera serem "os assaltantes mais azarados do mundo". De facto se quase todos conhecemos os incómodos de ligar sem querer para alguém, então um destes assaltantes vence nesse concurso de azar. Durante o assalto sentou-se em cima do telemóvel e sem querer acabou a ligar para a linha nacional de emergência 999 (o equivalente ao 112 em Portugal).Os homens, um de 49 anos e outro de 42, foram assim apanhados pela polícia em pleno assalto. Os agentes ouviram a conversa durante todo o assalto e até os colegas quando estes chegaram para os prender. "acho que prendendemos os assaltantes mais azarados do mundo", referiu o inspetor John Owen, no Twitter. A detenção aconteceu na quarta-feira.Esta não é a primeira vez que assaltantes acabam a ter um papel ativo na sua própria detenção. Um dos exemplos é o de um casal de Fresno, EUA, que, em 2013, acabou a ligar para a polícia enquanto discutiam como iam roubar o carro que tinham à sua frente. A polícia conseguiu localizá-los e prendê-los, durante essa chamada acidental.