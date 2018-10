Portugal esteve envolvido nesta operação da Organização Internacional de Polícia Criminal. Foram detectados comprimidos escondidos em DVD's e pílulas contrafeitas, entre outros fármacos.

A Interpol conseguiu apreender 500 toneladas de fármacos ilícitos numa operação coordenada em todo o mundo, que atingiu 116 países - entre eles, Portugal. As substâncias estavam disponíveis online, e incluíam medicamentos para o cancro que eram falsos, analgésicos contrafeitos e seringas ilegais.

De acordo com a Interpol, que está baseada na cidade de Lyon, a operação Pangea XI levou a 859 detenções em todo o mundo e à apreensão de fármacos potencialmente perigosos no valor de 12 milhões de euros.

"Focando-nos nos serviços de entrega manipulados por redes criminosas internacionais, a operação levou ao encerramento de 3.671 links, incluindo sites, páginas de redes sociais e mercados online", revelou a Organização Internacional de Polícia Criminal.

O comércio ilegal de fármacos na Internet, sobretudo na Dark Web, tem crescido nos últimos anos. As autoridades têm encerrado sites de comércio destes fármacos, que surgem à medida que os gangues criminosos se diversificam e procuram novos clientes.



Portugal esteve envolvido nesta operação. A SÁBADO contactou a Polícia Judiciária para obter mais esclarecimentos e aguarda resposta.



Desde aparelhos auditivos a comprimidos para a disfunção eréctil

Numa semana, entre 9 e 16 de Outubro, foram apreendidos anti-inflamatórios, analgésicos, comprimidos contra a disfunção eréctil, medicamentos hipnóticos e sedativos, esteróides anabolizantes, comprimidos para emagrecer, retrovirais (para tratar o VIH), e medicação para tratar Parkinson e diabetes.



Na Polónia, foram descobertas pílulas contraceptivas contrafeitas dentro de caixas de DVD. Na Irlanda, encontraram-se comprimidos para dormir dentro de um livro vazio.



Os criminosos também tentaram esconder os medicamentos fazendo-os passar por genuínos. Mais de 4 milhões de comprimidos de ibuprofeno foram encontrados na Argentina depois de terem sido declarados como amostras, e no Reino Unido detectaram-se comprimidos para dormir cujo registo era de roupas, lençóis e comida.



Na antiga Macedónia, foram encontrados 737 instrumentos para cirurgias cardíacas fora de prazo.



"Os criminosos estão a enviar pacotes com número menor de comprimidos para tentar evitar as supervisões que se tornaram rotina em muitos países como resultado das operações Pangea. Contudo, os resultados deste ano revelam que o sucesso alcançado a nível global impediu produtos letais de chegarem a consumidores que de nada suspeitam", afirmou Jürgen Stock, secretário-geral da Interpol.