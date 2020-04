Várias chamadas para linha de saúde após Trump sugerir desinfetante para eliminar covid-19

We decided to take the step of posting this alert after receiving more than 100 calls to our hotline. — Mike Ricci (@riccimike) April 24, 2020

Mais de 100 chamadas com perguntas sobre o uso de desinfetante para tratar a covid-19, após as polémicas declarações de Donald Trump, foram atendidas na sexta-feira pela linha de saúde do estado norte-americano de Maryland.Através do Twitter, a agência de controlo de emergências de Maryland revelou ter recebido várias chamadas com perguntas relacionadas com o uso de desinfetante para combater o novo coronavírus. "Recordamos que não se deve ingerir, injetar nem colocar no corpo por nenhum meio qualquer produto desinfetante", alertou.Também através do Twitter, o diretor de comunicação do governador daquele estado dos EUA informou que a decisão de publicar aquele alerta se tinha seguido à receção de mais de 100 chamadas sobre o assunto.

Na quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos sugeriu uma investigação para apurar se a covid-19 poderia ser tratada através de uma injeção de desinfetante ou de luz ultravioleta. No dia seguinte, disse a jornalistas que estava apenas a ser "sarcástico".



Em resposta à correspondente da CBS na Casa Branca, Weijia Jiang, Donald Trump rejeitou a ideia de que especialistas médicos estivessem a investigar a hipótese de uma futura injeção de desinfetante para combater a doença, referindo que era uma afirmação dirigida apenas a jornalistas.



Após as declarações sobre o uso de desinfetante, durante um briefing na Casa Branca, as redes sociais encheram-se de reações à sugestão de Trump, com médicos e especialistas a pedirem que o desinfetante não seja utilizado para tratar a covid-19.