Esfomeadas e canibais. As ratazanas nos Estados Unidos não estão a lidar bem com o isolamento a que a população foi obrigada e, com a fome, estão a comer os animais mais jovens. O aviso foi feito pelo Centro Norte-Americano para o Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) Tem sido registado um maior comportamento "incomum ou agressivo" em ratazanas como consequência de mais dos mais de dois meses de isolamento em que foram colocados os seres humanos. Com menos atividades nas ruas, estes animais não conseguem comer restos dos restaurantes, do lixo na rua e de outras fontes de comida a que recorriam. Com fome, chegam a comer as ratazanas mais jovens."Os encerramentos de comunidades levaram a um decréscimo na comida disponível para os roedores, especialmente em áreas comercialmente densas", indica o CDC. "Algumas juridições reportaram um aumento na atividade de busca pelos roedores de novas fontes de comida. Os programas ambientais e de controlo de roedores podem assistir a um aumento de pedidos relacionados com roedores e ocorrências de comportamentos agressivos ou pouco comuns de roedores."Em Nova Iorque, há relatos de situações de infanticídio e canibalismo de ratazanas. Em Nova Orleães, as ratazanas saíram à rua:Já em Chicago, registam-se infestações em blocos de apartamentos."Se um restaurante fecha de repente agora, como aconteceu com centenas não só em Nova Iorque mas em todo o país e no globo, e estas ratazanas viviam perto daquele restaurante, ou em algum sítio próximo, e talvez há décadas havendo gerações de ratazanas que dependiam daquela comida do restaurante, bem, a vida já não funciona para elas, e só têm poucas escolhas", aponta Bobby Corrigan, especialista em roedores, à NBC News.Para limitar os problemas com ratazanas, o CDC sugere que os acessos a casas e empresas sejam selados, que sejam removidos detritos e vegetação, que o lixo seja colocado em caixotes bem fechados e que a comida para pássaros seja removida dos comedouros.