A carregar o vídeo ...

A 9 de janeiro, a Patrulha Estatal do Alasca salvou um homem que estava há 23 dias a aguentar a temperaturas negativas, sem abrigo e quase sem comida. Tyson Steele, 30 anos, vivia no meio da natureza numa cabana, em dezembro acabou consumida por um incêndio.

A cabana ficava num local remoto no vale Susitna, a 32 quilómetros da cidade mais próxima, Skwentna. Steele foi encontrado depois de a sua família, com quem contactava via telefone, ter pedido às autoridades que vissem se estava tudo bem por não terem notícias.

Steele conseguiu sobreviver graças à comida enlatada que tinha guardado - e que "sabia a plástico", e por ter criado uma tenda a partir dos destroços da sua cabana. Ainda passou as duas primeiras noites após o incêndio numa "caverna de neve". Um dos seus segredos foi manter o fogo sempre aceso, relatou às autoridades.

Quando foi encontrado, tinha escrito SOS (socorro) na neve, e tapado as letras com cinza, para se verem melhor de cima.

Desde setembro que Tyson Steele vivia na cabana, acompanhado pelo cão de seis anos, Phil. Segundo o relato que fez às autoridades, o incêndio deflagrou a 17 ou 18 de dezembro, quando colocou um pedaço de cartão no forno a lenha. Uma faísca espoletou um incêndio no telhado.

Steele acordou cerca da uma ou duas da manhã com o fogo e conseguiu fugir de botas, calças e uma camisola. Viu o telhado todo a arder. Lá fora, estavam -15ºC. O homem agarrou cobertores, uma arma, e chamou o cão, que estava dentro da cabana. Lembra-se de o animal saltar da cama, e pensava que ele tinha escapado.

Estava enganado. "O meu cão começou a uivar, certo? Lá dentro. E eu pensava que ele não estava lá dentro. E foi aí… eu fiquei histérico. Certo? Não tinha lógica. Nada. Não tenho palavras para aquela dor; foi só, só um grito. Só visceral - não furioso, não triste, só, foi tudo o que conseguia expressar – só gritos. Senti-me como se tivesse arrancado o meu pulmão", relatou às autoridades.

O fogo propagou-se devido às munições que Steele guardava, bem como um tanque de gás propano que se encontrava na cabana. Registaram-se explosões.

Para sobreviver ao frio, Steele manteve o fogo vivo com casca de árvore e uma vela. "Não tenho exatamente treino. Só sempre estive entre a natureza. Vi muitos vídeos de YouTube", explicou à patrulha do Alasca. O seu primeiro emprego foi numa loja de equipamento para atividades na natureza e sempre esteve ligado à indústria.