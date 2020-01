Os procuradores antiterrorismo franceses estão a realizar a investigação ao ataque com faca perto de Paris que resultou na morte de um homem, além do suspeito, abatido a tiro pela polícia. As autoridades acreditam que o homicida se tinha radicalizado e planeado um ato terrorista.

O homicida foi identificado como Nathan C. Esfaqueou mortalmente uma pessoa num parque em Villejuif e feriu outras duas. Tinha um histórico de uso de drogas e problemas psiquiátricos.

"Enquanto se confirmaram os problemas psiquiátricos deste indivíduo, as investigações levadas a cabo nas últimas horas permitiram-nos estabelecer a radicalização definitiva do suspeito, bem como provas de planeamento e preparação levados a cabo antes deste ato", indicou o departamento antiterrorismo. "Os passos tomados para fazer acontecer este ato homicida foram pensados cuidadosamente, e foram intencionais para espalhar intimidação e terror entre o público geral."

Nathan C. nasceu em 1997 em Lilas, um subúrbio de Paris. A polícia quer saber se tinha cúmplices. Textos religiosos, bem como uma cópia do Alcorão, estavam entre os seus pertences.

O homicida tinha ido ao hospital meses antes e estava a ser submetido a tratamento psiquiátrico. Também tinha problemas de droga.