Um homem na casa dos 70 anos foi esfaqueado dentro de uma mesquita em Londres, Reino Unido, esta quinta-feira, e foi detido um suspeito sob suspeita do crime.

Os ferimentos do agredido não colocam a sua vida em risco. No Twitter, surgiram fotografias de agentes da polícia a segurar um homem na entrada da mesquita, perto de Regents Park, e a levá-lo.

Segundo o que uma testemunha disse à Reuters, cerca de 100 pessoas encontravam-se dentro da mesquita na altura do ataque e cerca de 20 pessoas travaram o agressor.



Terrifying photos from London's Central Mosque. A man at the scene was allegedly arrested for attempted murder but little is known right now about who he is or his motives. One worshipper was taken to the hospital. No word on his condition yet either. https://t.co/FWc6RE57hb — Rowaida Abdelaziz (@Rowaida_Abdel) February 20, 2020

"Ouvi gritos e depois vimos o sangue", relata a testemunha.

A vítima é um muezim, o membro da mesquita que chama as pessoas para a oração. Foi esfaqueado no topo do ombro.

O agressor ia à mesquita há cerca de seis meses antes de esfaquear o muezim.