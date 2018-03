Na quarta-feira, um homem afegão esfaqueou quatro pessoas em Viena, na Áustria. Após ser detido, admitiu ter cometido o crime por por "estar agressivo e de mau humor pelo estado da sua vida", avançaram as autoridades esta quinta-feira.

Em comunicado, a polícia de Viena confirmou que o homem de 23 anos admitiu ter cometido os ataques – negando ter sido por motivações politicas.

Na noite de quarta-feira, o afegão foi detido depois de esfaquear um jovem de 20 anos, também natural do Afeganistão, afirmou o porta-voz da polícia local, Patrick Maierhofer, segundo a BBC.

Uma hora antes, o homem tinha esfaqueado três membros de uma família que passeavam pelo centro da cidade.

De acordo com as autoridades, as vítimas, com idades compreendidas entre os 17 e os 67 anos, estão no hospital – a mais velha está ainda em estado crítico.