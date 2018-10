Um homem conduziu um carro contra um café na zona de Charlottenburg em Berlim, Alemanha, ferindo várias pessoas, revelam as autoridades alemãs, citadas pela agência Reuters De acordo com a polícia local, não há indicações de que o incidente tenha tido motivações terroristas. "Segundo os dados iniciais dos nossos colegas no local, o condutor tinha problemas mentais", refere a polícia de Berlim, através do Twitter. As autoridades frisam que é provavel que o condutor tenha "perdido o controlo", sem dar mais detalhes.A Alemanha está em alerta máximo para ataques terroristas, dois anos depois de um tunisino ter atropelado uma multidão nos mercados de Natal do centro de Berlim, matando 11 pessoas.