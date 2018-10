Para uma crente em Deus como ela, "Bolsonaro defende muita coisa que o evangelho defende" e só há uma coisa com a qual não concorda das suas ideias: a liberalização da posse de armas.



A imigrante diz que se assiste agora a uma nova vaga de chegada de brasileiros a Portugal. "Aqui no cabeleireiro a gente recebe bastante imigrante brasileiro a chegar, e na igreja (evangélica a que pertence) também". Só que o perfil destes é diferente do que tinham os de há uns anos. "O imigrante brasileiro que chega hoje é estudado, com muita informação. E vem procurar paz", conclui.



Segundo o padre António Pires, da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, chegaram entre janeiro e setembro 1.045 novos imigrantes a pedir ajuda, nomeadamente para documentação, dos quais 655 oriundos do Brasil, o que corresponde a 62,67% do total.



A ideia que tem das conversas com os imigrantes brasileiros "é que fazem uma leitura da situação política brasileira muito negativa".



Há uma descrença absoluta nas instituições, uma deceção profunda sobre as expetativas que tiveram. (…) Por isso, há um pessimismo profundo ao olhar para o futuro", diz o padre Pires.



"Acho que nada vai mudar com os outros candidatos, porque todos os que se estão a candidatar já estiveram dentro da política e não fizeram nada. Acredito que Bolsonaro possa recuperar, em parte, o Brasil, mas a liberação das armas para a população é que eu acho que não", diz Patrícia, chegada há três dias do Brasil, após dois meses de férias.



Para a imigrante, que já viveu há anos em Portugal e regressou ao país de origem para uma experiência que não correu bem, acabando por voltar, "com a liberalização das armas, o Brasil corre o risco de se tornar numa Venezuela". Mesmo assim, se votar, será em Bolsonaro. "Vamos ver se com ele conseguimos melhorar".



Betânia, empregada doméstica, mãe de três filhos, também faz parte, tal como o marido, de uma nova vaga de imigrantes que, depois de alguns anos passados no Brasil, voltaram a Portugal, onde a vida já lhes tinha oferecido melhores oportunidades.



O Brasil, quanto mais o tempo passa mais se afunda. Aquela nuvem negra nunca sai de lá. Então acaba que as pessoas é que sofrem (…), em termos de educação, saúde" e "está tudo caro", conta. Em relação ao trabalho, diz, emocionada: "Ganha-se um ordenado mínimo e não dá conta para pagar a renda. Então é complicado".



No Brasil, para Betânia, não há perspetiva de vida: "É só os políticos roubando, você não vê perspetiva, mesmo que se esforce de estudar, se você não tiver um padrinho, então aquilo não tem perspetiva de vida". Ainda assim tem esperança "no ‘Bolsonário'". "Eu acredito que ele vai fazer qualquer coisa pelo povo. Apesar de muita gente ser contra, por causa das armas, e fala de matar e tudo, mas acho que isso é para acabar adquirindo mais votos".



Ao contrário, para Tiago, jovem médico no hospital de São José, em Lisboa, com a especialidade de urologia, que veio para Portugal em criança, só há uma certeza: "Não voto em Bolsonaro."



"Acho que o Bolsonaro não traz esperança para o Brasil, pelo contrário, nós não podemos ter os nossos compatriotas com armas na mão, não podemos ter xenofobia, preconceito, nós temos que ter um país livre, como sempre foi", defende. E alerta: "Saímos de uma ditadura militar há uns anos, e corremos o risco de ter cerca de cinco ministros generais caso o Bolsonaro seja eleito. Então corremos o risco de ter um Brasil militarizado. Não será para o benefício do povo brasileiro", afirma.



O problema, diz o jovem licenciado na Faculdade de Medicina de Lisboa, é que o Brasil tem um cenário para eleições "preocupante". Por um lado, Bolsonaro, do Partido Social Liberal (PSL), que vem impor algumas regras de extrema-direita, que pode colocar o Brasil em risco, agravar os problemas sociais e aumentar a discrepância entre ricos e pobres.



Do outro lado, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), em segundo na corrida eleitoral, tem propostas mais evoluídas do ponto de vista humanitário e que "podia dar um passo para a frente ao Brasil", tendo apenas contra o facto de estar "preso a uma imagem do PT, com problemas de corrupção".



À pergunta sobre se o Brasil vai mudar, responde: "Eu já ando nessa esperança há algum tempo, mas ainda estou à espera de um país diferente, como os meus pais e avós desejaram". Voltar ao Brasil neste momento está fora de questão para Tiago.



"Não me revejo no Brasil, atualmente, porque há a questão da violência. É muito difícil ter uma vida plena se a pessoa não pode andar nas ruas com calma, ter a sua família e os seus filhos".



Empregada de mesa num restaurante da zona central da Costa de Caparica, Débora, abordada de vez em quando por brasileiros que ali param nas esplanadas ou que trabalham em restaurantes ao lado, ou por crianças que chegam da escola de mochila às costas, também coloca várias questões sobre Bolsonaro, o candidato no qual nunca votaria.



"Os candidatos (…) estão pensando mais neles do que no próprio brasileiro. Pelo que estamos vendo qualquer um que ganhar ali não está preparado para a situação que o Brasil está vivendo no momento. O Bolsonaro, por exemplo, quer armar o Brasil. Acha que da criminalidade que já está, mais armas é que vai resolver", questiona, para logo de seguida dar a reposta: "claro que não".



O brasileiro tem sangue quente, então com uma arma na mão imagine quantas mortes à toa vai ter", afirma.



Está indecisa em quem votar, mas tem uma certeza: "O Bolsonaro é que de jeito nenhum, não quero que o meu país vire um país de guerra igual a outros".



Débora não quer voltar para o Brasil, mas quer lá ir de férias no próximo ano, para ver a família e, eventualmente, trazer alguns dos elementos mais novos para cá, para acabarem de se formar. "Quero que eles tenham uma nova vida, uma nova oportunidade", diz.

Maria, imigrante brasileira em Portugal há 17 anos diz que "Bolsonaro não é a saída, mas é a única opção". Esta afirmação resume o sentimento de muitos dos seus compatriotas que, como ela, vivem na Costa de Caparica. No cabeleireiro criado por si, Maria não coloca sequer a hipótese de um dia regressar ao país de origem."Aqui há mais oportunidades e vocês acolhem melhor. O pessoal, fala, fala, mas o Brasil é um bocado racista em vários aspetos. Eu sinto-me mais acolhida aqui (…) do que lá". "Lá", porém, espera que o candidato da extrema-direita, Jair Bolsonaro, vença as eleições presidenciais do próximo domingo, ou no dia 28, quando se jogar a segunda volta, para que as coisas melhorem.