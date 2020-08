colocou uma caixa de metal no tejadilho do carro e disse: "Ninguém se aproxime, senão vão todos morrer".

Um homem, de 30 anos, iraquiano, abalroou dois motociclistas numa autoestrada em Berlim, na Alemanha. Após a colisão, o suspeito saiu do carro e gritou "Alá é grande".De seguidaO homem deixou as vítimas em estado grave. As autoridades detiveram o suspeito e investigam um possível ataque com motivações islâmicas.

Os técnicos forenses não encontraram nada de suspeito na caixa de metal, apenas ferramentas, segundo avançou o jornal alemão Bild.

O homem causou ainda outros dois acidentes, num dos quais, um motociclista teve que ser reanimado. Além disso, de acordo com informações do Bild, um outro motociclista foi atropelado na área de Detmolder Straße.

No total, o iraquiano provocou seis feridos, três dos quais em estado grave. Este ato voluntário de provocar os acidentes ocorreu "por motivação islamita, de acordo com o atual estado da investigação", disse um porta-voz do Ministério Público local à agência de notícias AFP.