Hevrin Khalaf, de 35 anos, era a secretária geral do Partido Síria do Futuro. Foi uma das principais vozes na defesa da tolerância religiosa, tendo desenvolvido trabalho junto de cristãos, árabes e curdos. Terá sido uma das pessoas que foi executada por um dos grupos militares apoiados pela Turquia durante a ação lançada a semana passada. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos refere que no total foram executados nove civis.

As Forças Democráticas Sírias, o braço armado dos curdos naquela região, escreveram que Khalaf foi "retirada de dentro da sua viatura e executada num ataque levado a cabo por uma fação de mercenários apoiada pelos turcos".

O Partido Síria do Futuro lamentou, através de comunicado, "o martírio da engenheira Hevrin Khalaf, enquanto esta levava a cabo os seus deveres patrióticos e políticos". "Isto é uma prova clara de que o estado da Turquia continua a sua ofensiva criminosa contra civis desarmados", pode ainda ler-se. Também o motorista de Khalaf foi assassinado no passado sábado.

Os nove civis entre os quais se encontrava Khalaf foram mortos na auto-estrada e os seus assassinatos foram captados em vídeo, demonstrando a agressividade da ação das forças pró-Turquia.

A política estava a regressar de uma reunião em Hasakah, informou o coordenador na Europa do Partido Futuro da Síria, Hussein Omar. Desde a formação deste partido que os seus membros têm tido reuniões e encontros com oficiais estado-unidenses.

De acordo com o especialista em política curda Mutlu Civiroglu, citado pelo jornal britânico, a morte da mulher de 35 anos representa uma "grande perda". "Ela tinha um talento para a diplomacia e costumava participar sempre nas reuniões com os americanos, franceses e com todas as delegações francesas."

Os vídeos foram amplamente partilhados na Internet e neles podem ver-se os assassinos a dispararem contra os cadáveres que jaziam na berma da estrada. Enquanto disparavam, os homens lançavam impropérios contra as vítimas.

Desde o início da ofensiva turca, pelo menos 104 combatentes curdos e cerca de 60 civis morreram na sequência dos confrontos, segundo o mais recente balanço do OSDH (Observatório Sírio dos Direitos Humanos).

O grupo Exército Nacional, aliado dos turcos, tem participado na Iniciativa contra a Síria, principalmente nas zonas sob o controlo dos curdos. Quando questionado sobre o alegado ataque, o porta-voz do grupo recusou a sua autoria, afirmando que aquele grupo não tinha chegado tão longe.

O funeral de Hevrin Khalaf decorreu esta terça-feira, bem como o dos restantes civis mortos durante o fim-de-semana. O funeral decorreu na cidade de Derik.



A Turquia lançou na passada quarta-feira uma operação militar sobre forças curdas e terroristas do Estado Islâmico no nordeste da Síria, afirmou o presidente do país, Recep Tayyip Erdogan. De acordo com o mesmo, a ofensiva - que chamará "Operação Paz da Primavera" terá como objetivo eliminar o "corredor de terror" a sul da fronteira turca.



"A nossa missão é prevenir a criação de um corredor de terror pela fronteira a sul, e trazer paz à região", afirmou Erdogan no Twitter. "Vamos preservar a integridade territorial da Síria e libertar as comunidades locais de terroristas". Foram lançados ataques aéreos apoiados por artilharia e canhões. Várias explosões foram ouvidas na cidade síria de Ras al Ain, na fronteira com a cidade turca de Ceylanpinar.

A ofensiva turca no nordeste da Síria já provocou cerca de 130 mil deslocados, de acordo com a ONU.

O Ministério da Defesa turco tem afirmado, em diversas ocasiões, que todas as medidas necessárias foram tomadas no âmbito desta operação para evitar baixas civis.

Segundo Ancara, a operação militar que arrancou na quarta-feira visa "os terroristas das YPG e do Daesh [acrónimo árabe do grupo extremista Estado Islâmico]" e pretende estabelecer uma "zona de segurança" no nordeste da Síria.

A ofensiva de Ancara abre uma nova frente na guerra da Síria que já causou mais de 370.000 mortos e milhões de deslocados e refugiados desde que foi desencadeada em 2011.