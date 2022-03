Hassan, o menino de 11 anos que fugiu sozinho da Ucrânia, reencontrou a mãe

Percorreu mais de mil quilómetros e andou 17 horas a pé até chegar à fronteira com a Eslováquia apenas com um saco de plástico, um passaporte e o número de telefone do irmão escrito na mão. A mãe, que ficou para trás para cuidar da avó, reencontrou agora os filhos.