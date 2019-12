Harley Watson, de 12 anos, morreu após ter sido atropelado por um carro que investiu contra um grupo de crianças à porta de uma escola, em Essex, no Reino Unido.Dois jovens de 15 anos, um menino de 13, uma rapariga de 16 e uma mulher de 23 ficaram feridos na sequência do incidente, que de acordo com as autoridades, terá sido deliberado.Um homem de 51 anos foi preso por suspeitas de homícidio. O caso está a ser investigado.