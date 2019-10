Hackers russos disfarçados de espiões iranianos atacaram 35 países

Um grupo de hackers russos chamado Turla - também conhecido como Snake ou Uroburos - fez-se passar por espiões informáticos iranianos para adquirir ferramentas e infraestruturas no Irão e realizar os seus ataques em todos o mundo, informaram o Centro de Segurança Cibernética do Reino Unido (NCSC) e a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos num comunicado conjunto.

No total, 35 países foram atacados, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos, com um "grande grupo" de vítimas alojado também no Médio Oriente. Entre os locais atacados estão estabelecimentos militares, gabinetes governamentais, organizações científicas e universidades.



Para conseguirem atuar, recorreram a meios já usados por hackers iranianos, como o Neuron e o Nautilus, projetadas para operar em plataformas Microsoft Windows, visando principalmente servidores de e-mail e web. Ao fazê-lo, comprometeram os piratas informáticos do Irão.



O NCSC acrescentou que, em alguns casos, a ferramenta foi colocada num endereço IP associado a um grupo iraniano de APT (Advanced Persistent Threat ou Ameaça Avançada Persistente, grupos que roubam dados ou destroem infraestruturas). Mais tarde, este endereço foi acedido pela infraestrutura associada ao grupo russo Turla.

"Identificar os responsáveis pelos ataques pode ser muito difícil, mas o peso das provas aponta para que o grupo Turla esteja por trás desta operação", disse Paul Chichester, diretor de operações do NCSC. Afirma ainda que enviou um aviso aos piratas de que "mesmo quando os ciberatores tentam esconder a sua identidade", é possível que as agências dos serviços secretos os identifiquem.