Guterres lamenta retirada dos EUA de várias organizações da ONU

O secretário-geral da ONU, António Guterres, lamentou esta quinta-feira a decisão anunciada pelos Estados Unidos de se retirarem de cerca de 30 organizações das Nações Unidas, incluindo importantes organismos e tratados na área do clima.
Foto AP/Hadi Mizban
O porta-voz do secretário-geral, Stéphane Dujarric, afirmou que Guterres “lamenta o anúncio da Casa Branca” relativo à saída norte-americana, mas garantiu que o sistema da ONU continuará a cumprir os mandatos “com determinação”.
A ONU vai prosseguir o trabalho em áreas como as alterações climáticas, a proteção das crianças contra a violência e a igualdade de género, apesar da decisão de Washington, disse, em conferência de imprensa.
Na quarta-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que determina a retirada dos Estados Unidos de 66 organizações internacionais, cerca de metade das quais afiliadas à ONU.
Entre as entidades abrangidas estão a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, tratado fundamental para os acordos climáticos internacionais, e o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, principal autoridade mundial em ciência climática.
A decisão inclui ainda o Fundo das Nações Unidas para a População, a ONU Mulheres e a UNCTAD, agência dedicada ao comércio e ao desenvolvimento.
Questionado sobre as contribuições financeiras norte-americanas, Dujarric lembrou que os EUA não pagaram a quota para o orçamento regular da ONU em 2025 e reduziram o financiamento das operações de manutenção da paz, sublinhando, contudo, que essas contribuições constituem “uma obrigação legal” nos termos da Carta das Nações Unidas.
