Grécia quer competir com Portugal na atração de reformados

Depois de este ano Portugal ter avançado com a criação de uma taxa mínima de IRS de 10% para os pensionistas estrangeiros, alterando o regime fiscal dos residentes não habituais - que até então, simplesmente, nada pagavam - é agora a vez de a Grécia avançar com a criação de um regime do mesmo género e com uma taxa ainda mais baixa, de apenas 7%.

Beneficiarão desta taxa reduzida os reformados que mudem a sua residência fiscal para aquele país do Mediterrâneo e que lá vivam durante pelo menos seis meses por ano. O benefício fiscal será atribuído por um período de dez anos. Com esta iniciativa, o Governo grego pretende atrair pessoas que invistam no país, nomeadamente no segmento imobiliário.



