Governo ucraniano assumiu o controlo de cinco empresas chave

O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, afirmou que o seu governo está a agir de acordo com a legislação de emergência.

As autoridades ucranianas utilizaram poderes relacionados com o estado de guerra para poderem assumir o controlo de cinco empresas consideradas estrategicamente importantes para a economia, avançou disse Oleksiy Danilov, secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, a jornalistas presentes em Kiev.