Governo espanhol decreta Estado de Emergência em Madrid

De acordo com o El País, o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, comunicou a decisão, que terá efeitos imediatos, à autarca de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, enquanto ainda estava na reunião com ministros.



Com a entrada em vigor já esta sexta-feira, o governo espanhol quer impedir que cidadãos aproveitem o vazio legal para saírem da capital e viajarem até zonas costeiras do país.



O governo regional defendia um modelo de confinamento seletivo , no qual as restrições são aplicadas apenas nas zonas sanitárias em que a taxa de contágio é superior a 750 por cada cem mil habitantes, enquanto o governo espanhol entendia que a forma mais eficaz de conter as transmissões é um confinamento total.