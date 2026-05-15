Governo cubano afirma que diretor da CIA reuniu-se com autoridades em Havana

As provas apresentadas pela delegação cubana "demonstram categoricamente que a ilha não representa qualquer ameaça à segurança nacional dos EUA".

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O governo cubano informou esta quinta-feira que o diretor da agência norte-americana de informações CIA, John Ratcliffe, reuniu-se com representantes do seu Ministério do Interior durante uma visita de alto nível à ilha.



Diretor da CIA, John Ratcliffe AP

Num comunicado oficial, o Governo de Cuba referiu que a reunião teve lugar hoje, "num contexto de relações bilaterais complexas" e serviu para o regime comunista apresentar provas de que não representa qualquer ameaça à segurança nacional norte-americana.

As provas apresentadas pela delegação cubana "demonstram categoricamente que a ilha não representa qualquer ameaça à segurança nacional dos EUA", sublinharam as autoridades cubanas na nota.

Consequentemente, Havana sustenta que não há fundamentos legítimos para a sua inclusão continuada na lista norte-americana de Estados patrocinadores do terrorismo.

Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), a reunião terá sido realizada também para promover o diálogo político entre os dois adversários, há muito em tensão.

O governo cubano confirmou recentemente uma reunião com responsáveis norte-americanos na ilha, numa altura em que as tensões entre as duas partes continuam elevadas devido ao bloqueio energético imposto por Washington ao país das Caraíbas.

No final de janeiro, o Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou impor tarifas a qualquer país que vendesse ou fornecesse petróleo a Cuba.

Trump também ameaçou intervir no país, e o Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmou recentemente que Cuba estava preparada para lutar caso isso viesse a acontecer.