O Golden State Killer, responsável por várias violações e homicídios na Califórnia nos anos 70 e 80, foi condenado a prisão perpétua. Joseph James DeAngelo, 74 anos, era agente da polícia. Os crimes só foram resolvidos através de sites públicos com informação acerca de genealogia. DeAngelo não terá direito a liberdade condicional.





Entre 1973 e 1986, DeAngelo atacou 106 crianças, homens e mulheres. Cinquenta mulheres foram violadas e 13 pessoas, assassinadas.

Segundo a Reuters, DeAngelo não revelou quaisquer emoções durante a leitura da sentença, que durou quase duas horas. Quando lhe foi dada a oportunidade de falar, levantou-se da cadeira de rodas e olhou para algumas vítimas e familiares de pessoas que matou. Disse: "Ouvi todas as vossas declarações. Cada uma. E peço muitas desculpas a todos aqui. Obrigado, meritíssimo."Em junho, DeAngelo confessou ser culpado de 13 homicídios e 13 violações, ocorridos entre 1975 e 1986, como parte de um acordo com os procuradores que o livrou da pena de morte. Porém, também admitiu responsabilidade por mais crimes que prescreveram. Os procuradores afirmaram que DeAngelo invadiu 120 casas em 11 condados.

O Golden State Killer só foi detido a 24 de abril de 2018. Até aí, os seus crimes permaneciam por resolver. Depois de ter sido detido, o suspeito disse: "Fiz todas aquelas coisas. Destruí todas as suas vidas. Por isso agora, tenho que pagar o preço."



Em 2018, o caso recebeu nova atenção depois de ter sido abordado no livro I'll Be Gone in the Dark de Michelle McNamara. A autora era mulher do ator e comediante Patton Oswalt e morreu em 2016. O marido continuou o seu trabalho e o livro inspirou uma série televisiva na HBO.