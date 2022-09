Giorgia Meloni: 'Devemos demonstrar o nosso valor'

Deverá tornar-se a primeira mulher primeira-ministra de Itália. Eleição foi elogiada por alguns líderes dentro e fora de Itália, mas fez com que França apelasse ao respeito pelos direitos humanos.

Com quase todas as assembleias de voto apuradas, é notório na manhã de segunda-feira que o Fratelli d'Italia, partido de extrema-direita liderado por Giorgia Meloni, é o mais votado nas eleições italianas. Conseguiu 26,1% dos votos, seguido pelo Partido Democrata de Enrico Letta, com 19%.