Mais de uma centena de pacientes e funcionários foram evacuados, durante a noite desta segunda-feira, de um hospital de Tenerife, nas ilhas Canárias. O incidente aconteceu após um uma mulher de 51 anos, familiar de um doente que estaria a receber tratamento no estabelecimento, ter causado um fogo na zona de urgências pediátricas.

Nenhum dos 124 doentes e 28 trabalhadores do hospital espanhol de La Candelaria ficou com ferimentos do incidente, mas o fogo causou momentos de pânico durante a fuga do edifício em chamas.

"O que sabemos é que alguém foi até à polícia e se responsabilizou pelo episódio", afirmou o director regional do serviço de saúde das ilhas, Conrado Dominguez, em conferência de imprensa. O oficial acrescentou ainda que a pessoa por detrás do incêndio era um "familiar de alguém que estaria a receber tratamento".

Nas redes sociais, a polícia afirmou que deteve uma mulher suspeita de ter participado no incêndio. Nem a polícia nem o responsável deram detalhes complementares sobre o episódio mas a imprensa espanhola afirma que a causa terá estado numa manifestação contra o tempo de espera de um tratamento.

"Os funcionários não trataram o seu [familiar] e ela pegou num isqueiro e acendeu-o junto a uma garrafa de oxigénio", afirmou uma testemunha ao jornal espanhol El País.

O fogo começou pouco antes das 21h00 em Espanha (20 horas em Lisboa) na zona de urgências pediátricas do hospital, o que provocou a evacuação tanto da área como do serviço de urgências gerais.

A prioridade é agora avaliar os danos na área afectada e começar a sua reabilitação o mais cedo possível, de acordo com Conrado Dominguez. O mesmo anunciou que as urgências de adultos serão feitas num hospital de campanha criado pela Cruz Vermelha no exterior do edifício, enquanto as urgências pediátricas seguirão para a unidade pediátrica do hospital.

Neste momento, existem, de acordo com o site espanhol 20minutos.es ainda 30 a 40 pacientes de urgências deslocados do seu local de origem mas já terá sido assegurada a sua assistência pela unidade hospitalar.