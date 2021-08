Gangsterdam: túlipas e sangue

Um homem sai de uma casa de fast food para ser abatido por uma saraivada de mais de 80 balas. Uma cabeça decepada é deixada à porta de um café, a nuca virada para a rua, como se olhando para dentro, à laia de tenebroso recado. Uma carrinha enfia-se pela sede do principal jornal do país e é incendiada. Depois, alguns dias mais tarde, um foguete antitanque é disparado contra a redação de outro grande diário. O advogado de uma testemunha do Ministério Público num dos maiores julgamentos contra a máfia é morto a tiro em frente da mulher à porta de sua casa em pleno dia.



Não, não se trata das narcoterras encharcadas de sangue do México ou da Colômbia. Isto passa-se em Amesterdão, capital da Holanda, onde os alegados criminosos estão a ser levados a julgamento num dos maiores casos a que o país já assistiu.



No início de julho, o jornalista especializado em crime Peter de Vries foi atingido a tiro cinco vezes – uma das quais na cabeça – quando ia a sair do estúdio de TV. Morreu uma semana mais tarde. Milhares de pessoas reuniram-se no exterior do Teatro Royal Carré, onde foi realizada a cerimónia de corpo presente, para uma última homenagem. De Vries estava a trabalhar como consultor do Ministério Público no processo contra o mais famigerado patrão do crime do país, Ridouan Taghi.