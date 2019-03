Galiza obriga a que existam fraldários nas casas de banho dos homens

Na Galiza, haverá fraldários não só na casa de banho das mulheres, como também nos lavabos dos homens. A medida chega inserida numa lei de incentivo demográfico, para estimular a natalidade numa província em que as mulheres costumam ter apenas um filho.

Os fraldários terão que estar disponíveis nas casas de banho de edifícios públicos, nas novas construções. Caso não seja possível inclui-los nas casas de banho, devem ser criados espaços abertos tanto a homens como a mulheres, para que possa ser mudada a fralda. Também deverão ser criadas salas de aleitamento nos edifícios públicos.

Segundo o jornal ABC, também os lugares de estacionamento devem ser mais largos para que as famílias com crianças até 12 anos se movimentem de forma mais confortável. Estes espaços devem ficar perto dos acessos aos edifícios e não interferir com os lugares destinados a deficientes motores.

A par destas medidas, já foram implementados um cheque-bebé e foram criados infantários gratuitos em zonas rurais.