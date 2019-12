Milhares de búfalos estão a ser mortos no Nepal naquele que é o maior sacrifício animal do mundo. O Gadhimai acontece uma vez a cada cinco anos e apesar das ordens para que fosse proibido, os participantes vão continuar com a celebração.O festival de Gadhimai começou nas primeiras horas de terça-feira com a matança de uma cabra, uma ratazana, uma galinha, um porco e um pombo. O xamã que celebrou o rito ofereceu ainda sangue de cinco pontos do seu corpo.Depois desta abertura do festival com os sacrifícios, 200 talhantes entraram numa grande arena munidos de espadas e de facas. No espaço estavam milhares de búfalos especialmente preparados para o sacrifício. O festival realiza-se à porta fechada e por isso centenas de peregrinos treparam a árvores para tentarem ver os sacrifícios. Durante vários dias, milhares de devotos do Nepal e da Índia acamparam junto à vila de Bariyarpur, junto à fronteira indiana, para realizarem as suas oferendas."Eu acredito na deusa. A minha mãe pediu-lhe saúde para o meu filho", disse à AFP Rajesh Kumar Das, de 30 anos, enquantos egurava nas mãos a cabeça decepada de uma cabra."Os sacrifícios começaram esta terça-feira... Nós tentámos não apoiar, mas as pessoas continuam a ter fé na tradição e vieram cá com as suas oferendas", disse Birendra Prasad Yadav, do comité de organização do festival em declarações à Associated France Press.De acordo com as estimativas, em 2014 foram mortos mais de 200.000 animais no festival Gadhimai de 2014, feito em honra da deusa do poder hindu. Depois do último festival, o supremo tribunal nepalense pediu ao governo que desincentivasse a participação nesta clebração, pedido que foi seguido pelo decreto do final desta prática ancestral. Mas estas medidas não travaram os populares de se organizarem à mesma.