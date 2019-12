Jimmy Carter voltou a ser hospitalizado

O antigo presidente dos EUA Jimmy Carter voltou a ser internado na sequência de uma infeção urinária. O antiho chefe de Estado de 95 anos foi internado num hospital no estado da Geórgia durante o fim-de-semana. Fundação The Carter Center anunciou que o democrata já "se sente melhor" e "deverá regressar a casa em breve". Carter tinha recebido alta no final do mês passado, depois de ter estado a tratar lesões causadas por uma queda em casa.

No dia 6 de outubro sofreu nova queda em casa. Bateu com a cabeça e teve de levar 14 pontos. Ainda no mês de outubro voltou a cair, tendo fraturado a pélvis.

Em 2015, Jimmy Carter foi foi diagnosticado com um melanoma que obrigou a que lhe fosse retirado parte do fígado.

Jimmy Carter foi o 39.º presidente dos Estados Unidos e cumpriu um mandato entre 1977 e 1981. Em 2002 foi distinguido com o prémio Nobel da Paz pelo seu trabalho para procurar soluções pacíficas para conflitos internacionais.