França regista 57 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

A França registou 57 mortes nas últimas 24 horas provocadas pela pandemia de covid-19, somando agora 29.720 óbitos desde o início da pandemia, segundo indicaram hoje os serviços de saúde.

Paralelamente, a queda do número de pacientes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos manteve-se com 682 no total, menos 19 do que no relatório publicado na segunda-feira, segundo a Direção Geral da Saúde francesa.

Do total de óbitos, 19.232 ocorreram em hospitais e 10.488 em lares de idosos.

Atualmente, 9.491 pessoas permanecem hospitalizadas, com 117 novas entradas registadas nas últimas 24 horas.

Três em cada quatro casos estão registados nas regiões de leste e norte do país e ainda em Paris, segundo as autoridades, que consideram a situação epidémica "estável" na região metropolitana, mas a circulação do vírus é "particularmente ativa" na Guiana Francesa, onde se estão a organizar evacuações para as Antilhas, de forma a aliviar a carga hospitalar.

A França tem atualmente 89 surtos que estão a ser investigados, mais sete do que no último relatório.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 472 mil mortos e infetou mais de 9,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.