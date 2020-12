Departamento de Saúde do Senado de Berlim, após reunião com o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn e oficiais de saúde de outros 16 distritos alemães.





Foi noticiado esta terça-feira que a Agência Europeia do Medicamento pretende dar luz verde à vacina da Pfizer a 21 de dezembro, oito dias antes da data prevista de 29 de dezembro para

terminar a revisão do pedido formal para "autorização condicional" da vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech.









"É muito bom que tenhamos uma antecipação que não traga maior risco em termos de segurança. Se isso de facto acontecer, teremos uma antecipação de oito dias em relação àquilo que é a vacinação e todo o esforço deve ser feito para que todas as questões logísticas sejam antecipadas por oito dias e certamente que os meus colegas terão isso em conta", garantiu Rui Portugal.

Na passada semana, o primeiro-ministro, António Costa, apontou na agenda que os dias 4 e 5 de janeiro seriam "excelentes dias para começar" a vacinação à Covid-19. Caso este plano de Portugal seja antecipado oito dias, tal significaria que o início da vacinação pode acontecer ainda em 2020.

Alemanha e França anunciaram que começarão a vacinação à Covid-19 já em 2020, depois da antecipação da aprovação do uso da vacina da Pfizer, desenvolvida em parceria com a BioNTech, por parte da Agência Europeia do Medicamento para 21 de dezembro.O primeiro-ministro francês, Jean Castex disse no parlamento esta quarta-feira que espera que França receba mais de um milhão de doses (1,16 milhões) no dia 30 de dezembro.A primeira distribuição de vacinas será depois acompanhada por 677 mil doses adicionais pelos dias 5 e 6 de janeiro e outras 1,6 milhões de doses em fevereiro.Já na Alemanha, departamentos regionais confirmaram esta quarta-feira que pretendem dar início à vacinação para o novo coronavírus no dia 27 de dezembro, com prioridade para idosos residentes em lares."Para estados federais, tal acontecerá a 27 de dezembro, que será a data de início das vacinações contra o coronavírus SARS-CoV-2. A vacinação deverá começar em lares de idosos", indicou oEsta terça-feira, o subdiretor-geral da Saúde de Portugal admitiu uma antecipação da distribuição da vacina da Covid-19 no país, após a mudança de datas da EMA.