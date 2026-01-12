França começa recrutamento para serviço militar voluntário de 10 meses

A previsão é a de que neste primeiro ano, no verão, se incorporem cerca de 3.000 pessoas, tendo em vista um total de 10.000 em 2030 e de 42.500 em 2035.

A República Francesa começa esta segunda-feira a campanha de recrutamento para o novo regime de serviço militar voluntário de 10 meses, anunciado em novembro pelo seu presidente, Emmanuel Macron.



Macron discursa para jovens no recrutamento do serviço militar voluntário em França AP

“Já recebemos pedidos”, disse a ministra da Defesa francesa, Catherine Vautrin, em declarações ao jornal diário regional L'Union que o objetivo passa por angariar elementos em "todos os territórios".

A medida de serviço militar voluntário dirige-se a todos os cidadãos franceses entre os 18 e os 25 anos, independentemente do género, tendo as autoridades estipulado metas de 80% de jovens entre os 18 e 19 anos e de 20% entre de 20 e 25 anos.

A previsão é a de que neste primeiro ano, no verão, se incorporem cerca de 3.000 pessoas, tendo em vista um total de 10.000 em 2030 e de 42.500 em 2035.

A remuneração será de 800 euros brutos por mês, além de alimentação e alojamento durante a prestação do serviço.

Os candidatos selecionados vão receber notificações em maio para conciliar os seus horários com eventual exame de admissão à universidade (“Parcoursup”) sem perderem a futura vaga no ensino superior, que passará para o seguinte ano letivo.

O primeiro mês deste serviço militar voluntário será dedicado ao treino de tiro, marcha, orientação e topografia. Os seguintes nove meses consistirão em serviço ativo em França.

Está fora de causa o envio de efetivos que prestem este serviço militar voluntário para zonas de conflito bélico ou operações militares no exterior do território.