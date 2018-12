Vendedores foram instruídos para não venderem coletes amarelos a compradores particulares por medo que se repita o que aconteceu nos protestos em França.

As autoridades egípcias restringiram as vendas de coletes reflectores amarelos com medo da possibilidade de se repetir um protesto como aquele que assolou França nas últimas semanas. A decisão surge semanas antes do oitavo aniversário da manifestação que levou à queda de Hosni Mubarak, no Egipto.



As autoridades informaram que os vendedores foram instruídos para não venderem coletes amarelos a compradores particulares e apenas venderem este equipamento a empresas verificadas, mas apenas depois de terem um autorização policial.



As autoridades informaram que aqueles que infringirem estas restrições serão castigados, não tendo informado quais as sanções.



Segundo alguns vendedores que já se recusam a vender estes objectos, as autoridades informaram que a proibição se iria manter até ao final de Janeiro.



Esta é apenas mais uma decisão que mostra a preocupação governamental com a segurança do país. Nos últimos dois anos, as autoridades egípcias estiveram activas em todo o país a tentar impedir manifestações que celebrem o início da revolta de de 2011. Em anos passados, durante o aniversário da data, a 25 de Janeiro, dezenas de pessoas morreram e centenas ficaram feridas.



Os coletes amarelos foram a indumentária utilizada pelos manifestantes franceses e tornaram-se num símbolo de protesto contra as políticas do presidente Emmanuel Macron.