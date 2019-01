Di Maio promete cortar salários dos deputados italianos

O vice-primeiro-ministro de Itália afirmou, na sua mensagem de Ano Novo, que ainda há muito por fazer na agenda populista. Isto inclui, referiu Luigi di Maio, reduzir os salários dos deputados italianos.

"Estamos apenas no fim do início", afirmou Di Maio, citado pela Bloomberg, dias depois de o parlamento ter aprovado um orçamento que inclui a redução do apoio financeiro prestado aos mais pobres e medidas para diminuir a idade da reforma para algumas pessoas.

Foi no sábado que o executivo italiano obteve o apoio da maioria da Câmara dos Deputados ao Orçamento do Estado para 2019. O governo superou a moção com 327 votos a favor e 228 contra, estes da oposição do Partido Democrata (PD, centro-esquerda), a conservadora Forza Italia (FI), o partido de a esquerda Livres e Iguais e parte do Grupo Misto.

Di Maio, o líder do partido Movimento 5 Estrelas, prometeu agora a aprovação de uma "lei maravilhosa" para reduzir a compensação dos membros do parlamento este ano.

Nas declarações, o responsável do governo italiano disse ainda ir trabalhar este ano nas questões ambientais e em torno dos negócios estrangeiros, acrescentando que foi um prazer lutar contra aqueles que "usaram o dinheiro público e as leis nacionais para beneficiarem de um conjunto de direitos que não eram seus".



Também na sua mensagem de Ano Novo, o presidente Sergio Mattarella alertou que o peso da dívida do país, que é neste momento superior a 130% do produto interno bruto de Itália, penaliza os cidadãos.