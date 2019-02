Incêndio atingiu o Ninho do Urubu, centro de treinos do Flamengo, matando dez pessoas. Sete das vítimas eram jogadores das camadas jovens do clube. Os dormitórios estavam licenciados para parque de estacionamento.

"Incêndio ocorreu no meu quarto, só tenho que agradecer a Deus por conseguir acordar e escapar da morte, Deus conforte meus irmãos". A mensagem deixada por Felipe Cardoso na rede social Twitter explica onde começou o fogo que matou dez pessoas, esta sexta-feira, no centro de treinos do Flamengo, no Rio de Janeiro, Brasil, mas não as causas da tragédia. As chamas fizeram ainda três feridos.

"Estamos todos consternados, esta é certamente a maior tragédia pela qual este clube passou nos últimos 123 anos, com a perda destas 10 pessoas. O mais importante agora é a gente se dedicar a tentar minimizar o sofrimento e a dor destas famílias, que certamente estão sofrendo muito", disse o presidente, Rodolfo Landim.











Entre as vítimas mortais estão sete atletas do clube, cujas identidades começaram a ser reveladas ao longo do dia, fosse por familiares ou pelas autoridades. Arthur Vinicius era um dos mais novos, cumpria 15 anos este sábado, dia 9 de fevereiro. O óbito foi confirmado aos jornalistas por uma tia. O central estava nas equipas de formação do Flamengo há três anos e era internacional pela seleção brasileira de sub-15.

Catorze anos tinha também Athila Paixão, que entrou no clube a 9 de abril do ano passado. O jovem estivera de férias em Aracaju nas voltou ao Rio de Janeiro no domingo. Começou a carreira na Escolinha Geração do Futuro, tal como o agora avançado do Atlético de Madrid Diego Costa.

Pablo Henrique, central, também começou a carreira no Flamengo no ano passado, em agosto. Chegou a jogar pelo Atlético, mas alguns problemas musculares levaram a que parasse se jogar. Voltou ao futebol para integrar um programa na Inter Academy, antes de se transferir. O futebol está no sangue da família: o primo Werley defende as cores do Vasco da Gama.

O avançado Vitor Isaías, 14 anos, começou a carreira no Figueirense, passou pelo Atlético Paranaense e chegou ao Flamengo no segundo semestre de 2018. Uma perda "irreparável", definiu a Savio Soccer, empresa que assessorava o jovem atleta.

Bernardo Pisetta chegou ao Flamengo há seis meses com o objetivo de manter as balizas do clube do Rio de Janeiro invioladas. "[Bernardo] abriu mão de uma boa parte da adolescência, apesar de só 14 anos, mas desde muito tempo ele vem se dedicando ao desporto a ser um goleiro [guarda-redes] de ponta e estava conseguindo", contou o primo Marcelo Lanznaster à Globo. "Ele era ciente de que estava só iniciando uma jornada, mas ele tinha potencial e os treinadores falavam que ele chegaria longe. E todos nós sonhamos junto esse sonho".

Também guarda-redes, Christian Esmério, de 15 anos, era uma das principais promessas do clube e internacional brasileiro nas camadas jovens. Foi a primeira vítima mortal a ser confirmada. "Ele era um grande goleiro [ndr: guarda-redes], gostava muito dele", disse Adelizia da Silva, mãe de um colega do jovem, aos jornalistas. Já era cobiçado por clubes europeus.











Na próxima quinta-feira, 14 de fevereiro, Jorge Eduardo faria 16 anos. O jovem jogador começou a viver no Ninho do Urubu quando cumpriu 14 anos – os dois primeiros anos no Rio de Janeiro foram passados a viver na casa de amigos da família.

Os três feridos foram identificados como sendo Cauan Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, Francisco Diogo Bento Alves, de 15 anos e Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos.

O incêndio de grandes proporções deflagrou durante a madrugada no centro conhecido como o Ninho do Urubu. As instalações atingidas pelo fogo, que começou por volta das 5h17 da manhã (07h17 em Lisboa), segundo o corpo de bombeiros, albergavam atletas com idades entre 14 e 17 anos. Por volta das 07h20 locais, imagens de um helicóptero que foram exibidas pela rede de televisão Globo mostravam que as chamas já tinham sido controladas, mas deixaram uma grande área destruída.

Segundo a prefeitura do Rio de Janeiro, a zona onde ocorreu o incêndio tinha apenas permissão para funcionar como estacionamento. Em comunicado, o município revelou ainda que "não há registo de novo licenciamento da área para uso como dormitórios". A prefeitura anunciou "um processo de investigação para apurar responsabilidades".