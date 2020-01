Imagens falsas ou antigas, informação errada e até mapas fictícios partilhados por cidadãos, partidos políticos e celebridades estão a contaminar a cobertura dos fogos na Austrália divulgada nas redes sociais.Uma investigação da ABC Austrália aponta para uma proliferação de ‘bots’ (aplicação de 'software' concebida para simular ações humanas repetidas vezes de maneira padrão) e contas fictícias que estão igualmente a espalhar notícias falsas, incluindo a tentativa de apontar o dedo a ecologistas, nomeadamente em torno do debate sobre as alterações climáticas.Entre a informação falsa que circula há várias imagens e notícias com a 'hashtag' #ArsonEmergency que têm inundado a rede social Twitter.Um investigador da Queensland University of Technology (QUT), Timothy Graham, diz que cerca de um terço de mais de 300 contas que analisou e que têm partilhado publicações com essa 'hashtag' sugerem ser falsas ou automatizadas.Uma das mais partilhadas, por exemplo, a notícia falsa de que as autoridades australianas teriam detido 200 incendiários, atacando os 'media' tradicionais por ignorarem a informação e preferirem responsabilizar as alterações climáticas.O número total de pessoas detidas por provocarem incêndios é até ao momento de 24, sendo que só um pequeno número foi responsável por grandes fogos.Artigos falsos difundidos por 'sites' e páginas associadas à extrema-direita nos Estados Unidos e na Europa chegam mesmo a responsabilizar ‘ecoterroristas’ e tempestades por provocarem os incêndios.Um dos artigos falsos já foi partilhado mais de 100 mil vezes, segundo a ABC, atingindo quase três milhões de contas de utilizadores no Twitter, com muitas partilhas noutras redes sociais.Especialistas notam que o problema se agrava quando contas legítimas de utilizadores partilham as notícias falsas, exageradas ou deturpadas.É o caso de um suposto mapa em 3D da Austrália que procurava ilustrar fogos ativos – e que chegou a ser partilhado em Portugal por contas associadas a partidos políticos – que se comprovou ser falso.As autoridades alertaram já para o perigo de partilhar informação falsa, especialmente pelo impacto que pode ter em populações diretamente afetadas pelos incêndios.Os fogos que estão a afetar a Austrália já causaram 25 mortos, a morte de mil milhões de animais e a destruição de 13 milhões de hectares e cerca de 2.000 casas.