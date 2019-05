É a "ponta de lança" de Juan Guaidó, o autoproclamado presidente interino da Venezuela. Aos 27 anos, Fabiana Rosales apresenta-se nas redes sociais como a primeira-dama do país e usa este contacto com o povo para tentar aumentar a base de apoio do marido – as suas mensagens claras, o sorriso tranquilo e a imagem jovem chegam aos mais de 785 mil seguidores com frequência. E, por isso, há quem a considere o verdadeiro "braço-direito" do homem que sonha afastar Nicolas Maduro do Palácio Miraflores.

Nascida numa pequena cidade de Mérida, Fabiana estudou Jornalismo e Comunicação Social na Universidade Rafael Belloso Chacín de Maracaibo. No final do curso, foi viver para Caracas onde a sua vida política ganhou fulgor. Foi como militante do partido Voluntad Popular que conheceu o marido, nove anos mais velho: Juan Guaidó já era um elemento de destaque na organização, juntamente com o mais conhecido rosto da oposição, Leopoldo López. À BBC Mundo, Roland Carreño recordou que a jovem fazia parte das equipas de "logística e propaganda".

Foi jornalista na Globovisión, trabalhou na Assembleia Nacional e participou em inúmeras ações de apoio aos direitos humanos. Porém, há quem acredite que a sua vida política ficou definida aquando da morte do pai. Agricultor em Mérida, segundo a BBC Mundo, morreu depois de ter sofrido um episódio de hipertensão e de não ter conseguido receber tratamento nos vários hospitais que procurou.