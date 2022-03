Em resposta às sanções económicas impostas pelo ocidente à Rússia, Vladimir Putin respondeu com as suas próprias medidas sancionatórias. Um erro, contudo, tornou-se um foco cómico.

Executivo de Putin comete erro e avança com sanções contra o pai do presidente Joe Biden

Ao longo dos últimos 22 dias da guerra russo-ucraniana, foram muitos os pacotes de medidas sancionatórias impostos pelo Ocidente a Vladimir Putin, com o intuito de estrangular a economia da Rússia e o financiamento do conflito. A resposta russa chegou primeiro sob a forma de interdição de voo a vários países, depois, com sanções impostas a alvos específicos.