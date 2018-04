George Bush foi internado no domingo devido "uma infecção que se disseminou no sangue".

O antigo presidente norte-americano George Bush deixou os cuidados intensivos do hospital no Texas, onde foi internado no domingo, devido "uma infecção que se disseminou no sangue", anunciou na quarta-feira o porta-voz.

"Ele está acordado e conversar com a equipa do hospital, com a família e amigos. Os médicos estão muito satisfeitos com os progressos", declarou Jim McGrath, em comunicado, reforçando que Bush deverá continuar a recuperação nos próximos dias.

McGrath notou que Bush está mais preocupado com a vitória dos Houston Rockets contra o Minnesota Timberwolves "do que em qualquer outra coisa".

Numa intervenção na Universidade de Brown, em Providence (coste leste), o antigo governador da Florida Jeb Bush afirmou que o pai devia sair do hospital na sexta-feira.

George H. W. Bush, de 93 anos, foi internado no Hospital Metodista de Houston, um dia após as cerimónias fúnebres da mulher, Barbara.

O republicano, que foi o 41.º Presidente dos Estados Unidos, entre 1989-1993, depois de ter sido vice-Presidente de Ronald Reagan, sofre da doença de Parkinson, o que o obriga há vários anos a deslocar-se de cadeira de rodas.

Foi na mesma cidade texana de Houston que se realizaram, no sábado, as cerimónias fúnebres de Barbara Bush, o pilar de uma das maiores famílias políticas do país, que morreu a 17 de Abril, aos 92 anos.