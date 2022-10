Eurodeputada corta cabelo em solidariedade com iranianas

A eurodeputada sueca Abir al-Sahlani cortou o cabelo em solidariedade com iranianas durante o seu discurso no Parlamento Europeu.

A eurodeputada sueca e de origem iraquiana Abir al-Sahlani cortou o cabelo durante um discurso no Parlamento Europeu, em solidariedade com as mulheres do Irão que protestam nas ruas e em casa, muitas vezes recorrendo a este gesto simbólico.