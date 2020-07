Os Estados Unidos da América, o país mais afetado pela pandemia de covid-19, vai pagar 1,6 mil milhões de dólares à Novavax para que estes aumentem a sua capacidade de desenvolver uma vacina parra combater o novo coronavírus. Esta é a maior fatia de dinheiro pago no âmbito da Operação Warp Speed que pretende acelerar o processo de desenvolvimento de uma vacina.





Apesar de nunca ter tido um produto no mercado, a Novavax é uma das farmacêuticas onde têm sido depositadas mais esperanças para uma nova vacina. Segundo o jornal norte-americano The New York Times, a Novavax fica contratada para fornecer 100 milhões de doses desta nova vacina até ao início do próximo ano, caso os ensaios clínicos comprovem que é de facto eficaz contra o SARS-CoV-2 (nome do vírus que provoca a covid-19).Até ao momento, os EUA já investiram mais de 4 mil milhões de dólares no desenvolvimento de vacinas contra este coronavírus. Mas o governo de Donald Trump tem sido amplamente criticado pela falta de transparência relativamente aos fundos: de onde vêm, para que servem e como se decide que laboratórios irão receber cada quantia. Até ao momento, seis empresas privadas receberam dinheiro no âmbito da Operation Warp Speed. A segunda maior fatia total deste bolo foi para a britânica AstraZeneca, com 1,2 mil milhões de dólares de financimento. Já a Moderna Therapeutics recebeu a quantia mais modesta de 500 milhões de dólares apesar de também nunca ter tido nenhum produto no mercado e de estarem a explorar um método que acabou por nunca resultar numa vacina útil.A verdade é que os EUA têm contribuído com enormes quantias de dinheiro para resolver este problema global e muitos têm aplaudido a estratégia do governo de espalhar o dinheiro por vários laboratórios e privados, aumentando assim a possibilidade de surgir uma "arma" eficaz contra o vírus rapidamente. Um porta-voz da Novavax referiu que o dinheiro que a empresa vai receber surge de uma "colaboração" entre o Departamento de Serviços Humanos e de Saúde e do Departamento de Defesa.Uma vacina pode demorar quase 20 anos a ser desenvolvida e aprovada para utilização generalizada, mas a urgência da situação global levou a uma corrida a estes fármacos por todo o mundo. Até ao momento, apenas uma vacina foi aprovada para uso, mas exclusivamente para os militares chineses. A China informou ter uma vacina que é eficaz apesar de não ter mostrado os estudos que o comprovam e de não a ter disponibilizado para os civis ainda.A Novavax começou os testes em humanos em maio, na Austrália, e espera ter os resultados ainda este mês. A terceira fase de ensaios clínicos deve começar no final do verão e ter dados disponibilizados no final do ano, prontos a começar a produção em massa no início do próximo ano, se todas as fases correrem sem sobressalto.Até ao momento há mais de 125 projetos de vacina em desenvolvimento pré-cclínico. 15 projetos já começaram a ser testados num grupo restrito de pessoas (Fase 1), 10 vão já na segunda fase e quatro estão já na última fase antes da aprovação (a serem testados num número alargado de pessoas). Há ainda a vacina chinesa desenvolvida pela CanSinoBIO que está já aprovada para uso, apesar de ser exclusiva para os militares.