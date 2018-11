Os meios de comunicação do Paquistão estão a noticiar a morte do eclesiástico Maulana Sami ul-Haq, conhecido como o "Pai dos Talibãs" por ter ensinado muitos dos líderes do movimento fundamentalista islâmico. De acordo com o filho do clérigo, Hamid ul-Haq, ao canal de televisão local Geo News, terá sido esfaqueado enquanto descansava na sua casa em Rawalpindi.

"O meu pai estava a caminho de um protesto em Islamabad. Quando voltou à sua casa devido ao corte do trânsito foi encontrado numa poça de sangue", afirmou Hamid. O protesto em questão seria contra a absolvição e libertação de Asia Bibi, uma mulher cristã condenada à morte em 2010 por blasfémia contra Maomé.

A polícia desconhece ainda os motivos do ataque. Durante décadas, Maulana dirigiu o seminário Darul Uloom Haqqania, onde educou centenas de jovens a juntarem-se às forças talibãs nos anos 90. Foi também membro do senado do Paquistão, entre 1985 e 1997.