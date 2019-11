Militantes do Estado Islâmico no Egito e no Bangladesh declararam publicamente fidelidade ao novo líder do grupo 'jihadista', divulgou hoje o braço mediático do EI.O grupo Nasher News, que divulga os comunicados de imprensa do grupo, divulgou hoje fotografias que afirma serem de militantes com as caras tapadas a levantar os dedos indicadores sob a bandeira negra do grupo.Esse gesto significa apoio a Abu Ibrahim al-Hashemi Al-Qurayshi, que sucedeu a Abu Bakr al-Bahdadi, morto na semana passada durante um ataque militar norte-americano na Síria.É a primeira manifestação do género vinda de ramos internacionais do grupo terrorista.