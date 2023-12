Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Europa está a viver uma onda de extrema-direita? A 22 de novembro, nos Países Baixos, as eleições deram a vitória a Geert Wilders do Partido para a Liberdade, de extrema-direita e populista. O país juntou-se assim aos atuais governos conservadores de Itália, Hungria, Polónia, e Suécia e Finlândia (ambas com governos de coligação com a extrema-direita). Está o populismo a ganhar terreno?