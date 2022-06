Espanha vai investigar as mortes de migrantes em Melilla

O procurador-chefe espanhol ordenou, esta terça-feira, que fosse feita uma investigação para esclarecer as circunstâncias que levaram à morte de pelo menos 23 migrantes que tentaram atravessar a fronteira em Melilla a 24 de junho.



Dos cerca de dois mil migrantes que estavam junto à cerca fronteiriça em Barrio Chino entre Marrocos e Espanha, dezenas morreram ao tentar passar para Melilla. Segundo a agência Reuters, a tensão na fronteira tinha vindo a aumentar na região, com registo de vários confrontos entre migrantes e as forças de segurança.



No entanto, tanto as forças marroquinas como as espanholas negaram o uso de força excessiva.



"A decisão da Procuradoria Geral do Estado baseia-se na importância e gravidade dos fatos ocorridos, que podem afetar os direitos humanos e os direitos fundamentais das pessoas, bem como a singularidade e complexidade da investigação", disse o Ministério Público espanhol, durante uma declaração sobre o sucedido.