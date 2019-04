Quinze anos depois das mais dramáticas eleições após a transição para a democracia, os espanhóis regressam a um ato eleitoral marcado pela absoluta imprevisibilidade. Entre a memória das eleições de 2004 e uma viagem destes dias pela Andaluzia, governada pelo Partido Popular com o apoio da extrema-direita do VOX, fica um sistema partidário a desfazer-se.

Hoje, joga-se o futuro de Espanha e de um sistema político que passou, em 15 anos, de um bipartidarismo que parecia eterno, temperado, é certo, pelas quase sempre necessárias alianças com os partidos autonómicos, para uma multipolaridade que faz renascer o espectro dos extremos, tanto à direita como à esquerda.

São 36.893.796 os espanhóis chamados hoje a votar, mais 400 mil do que nas eleições de 2016. Podem estrear-se a votar 1.157.196 jovens e um universo de 100 mil deficientes. Tudo numa eleição que comporta um enorme potencial de transformação do sistema partidário, para uma geografia bem longínqua da prevalência que o PSOE de Rodriguez Zapatero e o PP de Mariano Rajoy tinham nesse longínquo Março de 2004. Esse ano de terrível memória, em que o terrorismo jihadista atacou nos comboios das periferias de Madrid, que todas as manhãs deixam milhares de trabalhadores do mundo inteiro na estação da Atocha para seguirem a sua rotina habitual de luta por uma vida digna.

Essa Espanha de 2004 uniu-se nas ruas contra o terrorismo e a sua indignação desmascarou a unidade artificial dos partidos, em particular do PP de Rajoy mas ainda muito dos barões de Aznar, uma boa parte deles, como Rodrigo Rato, a cumprirem penas de prisão por graves crimes de corrupção, ou a enfrentarem investigações pelo mesmo crime, como é o caso de Eduardo Zaplana.

O eleitorado de 2004 penalizou a mentira e afastou o PP do poder. O PP de Rajoy mas dominado por Aznar, que queria fazer dos atentados de Atocha um crime da ETA quando já era muito evidente a marca islámica. Mas daí até hoje,todo o sistema partidário foi naufragando aos poucos. O PSOE de Zapatero tentou governar de forma mais aberta à esquerda e captar o eleitorado que exigia uma Espanha mais moderna, desenvolvida e tolerante. Abraçou causas fracturantes no capítulo social e estimulou o avanço do movimento pela preservação da memória histórica, sobretudo apoiando as acções pela recuperação e identificação dos restos mortais de algumas da milhares de vítimas da Guerra Civil que as famílias desconhecem onde estão enterradas. Os críticos de Zapatero acusam-no de ter acordado os velhos fantasmas da Guerra Civil e de ter aberto a bolsa às autonomías, em particular à Catalunha, onde os sectores mais radicais do independentismo foram tecendo laboriosamente as linhas da rebelião. Zapatero, seja como for, acabou por abrir a porta a Mariano Rajoy, que foi quem enfrentou a crise económica, mas também liderou um partido tribalizado e gangrenado pela corrupção, de forma muito mais profunda do que ocorrera com o PSOE nos anos 80.

Em traços gerais, a história dos 15 anos que correram de 2004 até hoje, são essenciais para perceber porque chega a Espanha a umas eleições onde corre o risco de ter um governo socialista dependente da extrema-esquerda e do catalanismo radical, ou um governo de direita, dependente da extrema-direita do VOX.

Ao contrário do que se julga fora de Espanha, atravessando a Andaluzia, olhada hoje como um bastião da extrema-direita, não há um caldeirão efervescente de afilhados de Franco e saudosistas da Falange nas ruas de Cádiz ou de Sevilha. Pelo contrário, tirando uns cartazes discretos em algunas das principais avenidas, as eleições não estiveram presentes no quotidiano dos espanhóis na reta final da campanha. Estiveram na televisão, através dos debates, e nos jornais, mas não na rua. A rua andaluza, no caso, seguiu a sua vida, trabalhando e divertindo-se, procurando matizar os problemas, sem os esquecer.

Por Sevilha, vivem-se dias efervescentes mas por causa de uma espetacular época alta turística, que entre a Semana Santa e a Feira de Abril, que começa na próxima semana, proporciona uma ocupação de hotéis e alojamento local já muito próxima dos 100 por cento. As filas para visitar a Catedral e os Jardins do Alcazár são gigantes. Os bares e restaurantes dos populares bairros de Santa Cruz e Arenal estão apinhados. Na Avenida da Constituição não se consegue andar. O mesmo acontece nas tascas de Triana ou em toda a centralidade que vai da Praça de Espanha à Maestranza e ao Passeio de Colombo.

Mas esse é apenas o registo habitual, diria que identitário, de uma Sevilha onde permanecem os traços do império espanhol e do orgulho andaluz. Os problemas também estão lá. Em Sevilha e em toda a Andaluzia. O desemprego voltou a crescer para níveis próximos dos anos da crise económica e, em algumas cidades, como Cádiz, os problemas sociais e a pobreza permanecem em algumas franjas da sociedade. Nos últimos 15 anos também não foram resolvidos problemas infraestruturais, como a circulação para sul a partir de Sevilha, onde a falta de uma nova travessia do Guadalquivir cria todos os dias problemas de trânsito infernais.

Só um Governo estável que saia destas eleições pode enfrentar problemas como o da economia, da habitação e da eliminação dessas franjas de pobreza, que atravessam a Andaluzia das periferias citadinas ou mesmo algumas zonas rurais. E só um governo estável, que não dependa dos votos do VOX ou do Podemos, ou do catalanismo radical, mas que não repita os mesmos erros da corrupção e do abuso de poder, pode enfrentar os fantasmas que despertam numa Espanha ainda silenciosa mas que pode explodir a qualquer momento. Essencialmente, em termos eleitorais, afundando ainda mais os velhos partidos e dando força aos populismos que campeiam à esquerda e à direita. Isso seria trágico e simbolicamente a demonstração de que, afinal, a Transição ainda não acabara verdadeiramente. Não seria bom para os espanhóis mas também, para nós, portugueses, seria uma péssima noticia.