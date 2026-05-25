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Espanha confirma mais um caso de hantavírus

Diogo Barreto
Diogo Barreto 25 de maio de 2026 às 18:55
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O paciente está em quarentena num hospital em Madrid. Pessoa estava debaixo de vigilância clínica e em isolamento desde que deu entrada naquela unidade.

Foi confirmado um novo caso positivo de hantavírus em Espanha. O paciente está em quarentena no Hospital Central da Defesa Gómez Ulla.

Laboratório
Laboratório ArLawKa AungTun/iStockphoto

A pessoa em causa já estava debaixo de vigilância clínica e em isolamento desde que deu entrada naquela unidade, naquilo que foi o seguimento do Sistema de Alerta Precoce e de Resposta Rápida (SIAPR).

O paciente foi imediatamente transferido para a Unidade de Isolamento de Alto Nível daquele mesmo hospital, onde deve continuar internado e sob acompanhamento, seguindo-se todas as normas de segurança para impedir a propagação do vírus.

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