a garantirem-lhe a presidência da Comissão Europeia,

a Comissão ainda não fez nenhuma proposta concreta ou decidiu de que forma legal avançaria nesse sentido, estando prevista uma consulta aos Estados-membros em meados de janeiro.

A Dinamarca é um dos seis países entre os 28 Estados-membros que não têm salário mínimo definido na lei. O mesmo acontece com a Finlândia, Suécia, Áustria, Itália e Chipre.

A intenção de introduzir o salário mínimo em todos os países da União Europeia já está a gerar a oposição de alguns países, como a Dinamarca, que alertam que a medida pode prejudicar a negociação coletiva. Em julho, quando tentava convencer os eurodeputadosUrsula von der Leyen prometeu introduzir um "enquadramento" para o salário mínimo na União Europeia, respeitando as diferenças entre os mercados de trabalho.O objetivo de Bruxelas é a convergência de salários num nível mais alto, dadas as disparidades de salários. MasMas, segundo descreve o Financial Times na sua edição desta quinta-feira, 2 de janeiro, a intenção já está a criar celeuma. Representantes e governantes de países onde a negociação entre sindicatos e patrões é comum na definição de salários mostraram-se contra um 'standard' europeu, temendo que venha a ser prejudicial aos seus próprios sistemas.É o caso da Dinamarca. Embora tenha recebido garantias de que a Comissão não pretende prejudicar a negociação coletiva, o ministro do Emprego dinamarquês confessou que só ficará "descansado depois de ver os detalhes da proposta escritos"."Preocupa-nos que a diretiva não contenha as exceções ou salvaguardas necessárias para o nosso sistema", disse Peter Hummelgaard numa entrevista citada pelo FT. "O princípio básico do modelo dinamarquês é que não há interferência política" nas negociações entre patrões e sindicatos.